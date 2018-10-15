كندا حنا سعيدة بأصداء “دمشق حلب” وتكشف عن مسلسل تاريخي

أعربت النجمة السورية كندا حنا عن سعادتها بالأصداء التي حققها فيلم “دمشق حلب” بعد عرضه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والجائزة التي حاز عليها كأفضل فيلم.

وأضافت حنا أنها في العرض الأول بدمشق كانت تشعر بالخوف والقلق بانتظار رد فعل المشاهدين، غير أنها بدأت تشعر بالراحة بعدما شاهدت ردود الفعل خاصة شهادات من نجوم وفنانين مصريين.

وأضافت، أنها دائمًا ما تشعر بالمسؤولية غير أن التحدّي الحالي هو السير بخطوات نحو الأمام وليس التراجع. فهي تشعر بالتفاؤل حاليًّا ولا تشعر بالقلق على نفسها كفنانة؛ لأنَّها تشعر بالأمانة والمسؤولية على عملها أمام جمهورها.

كما تحدثت عن تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل.