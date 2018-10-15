الدكتورة خلود وأمين يكشفان سرّ الصورة التي فجّرت شهرتهما (فيديو)‎

كشفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود كيف بدأت شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي متحدثة عن الصورة التي التقطتها مع زوجها وكانت سببًا في انتشارها بشكل كبير.

وقالت الدكتورة خلود في مقابلة مع برنامج “كلام نواعم” الذي يذاع على فضائية “mbc” إن من يتهمها بشراء متابعين علي صفحاتها بالسوشيال يرتكب نفس الفعل ويتخيل أن الباقي مثله.

وأضافت أن شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي لم تبعدها عن مهنتها الأساسية وهي الطب، لافتة إلى أنها تداوم على ممارستها بانتظام، كما أنها متفوقة في هذا المجال، موضحة أن تأخرها في الرد على أحد الأسئلة الطبية خلال استضافتها في إحدى البرامج سببه أنه لم يكن ضمن تخصصها كما جاء مفاجئًا ضمن أسئلة عادية.

وتابعت الدكتورة خلود أنها حصلت على 12 ألف دينار كأجر في أحدث مجموعة إعلانية خاصة بمستحضرات تجميل قامت بها، لافتة إلى أنها تكسب ماديًا أكثر من زوجها الموديل أمين رغم أن شهرتهما متساوية على السوشيال ميديا.