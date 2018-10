الأردن يعيد فتح معبر “جابر نصيب” الحدودي مع سوريا (فيديو وصور)

View this post on Instagram

@eremnews . . الأردن يعيد فتح معبر “جابر نصيب” الحدودي مع سوريا أعاد الأردن، اليوم الاثنين، فتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا، وذلك بعد 3 سنوات على إغلاقه، والذي يُعد شريانًا حيويًا لحركة التجارة بين الأردن وسوريا وعبرهما إلى العديد من الدول. وتداول ناشطون مقاطع فيديو وصورًا تظهر اللحظات الأولى لمرور السيارات من المعبر في خطوة لإعادة إحياء الطريق التجاري من خلاله. #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات#أخبار #سوريا #الأردن #معبر_جابر #معبر_نصيب #نصيب #تجارة