الأردن يعيد فتح معبر “جابر نصيب” الحدودي مع سوريا (فيديو وصور)

أعاد الأردن، اليوم الاثنين، فتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا، وذلك بعد 3 سنوات على إغلاقه، والذي يُعد شريانًا حيويًا لحركة التجارة بين الأردن وسوريا وعبرهما إلى العديد من الدول.
وتداول ناشطون مقاطع فيديو وصورًا تظهر اللحظات الاولى لمرور السيارات من المعبر في خطوة لإعادة إحياء الطريق التجاري من خلاله.
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@eremnews . . الأردن يعيد فتح معبر “جابر نصيب” الحدودي مع سوريا أعاد الأردن، اليوم الاثنين، فتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا، وذلك بعد 3 سنوات على إغلاقه، والذي يُعد شريانًا حيويًا لحركة التجارة بين الأردن وسوريا وعبرهما إلى العديد من الدول. وتداول ناشطون مقاطع فيديو وصورًا تظهر اللحظات الأولى لمرور السيارات من المعبر في خطوة لإعادة إحياء الطريق التجاري من خلاله. #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات#أخبار #سوريا #الأردن #معبر_جابر #معبر_نصيب #نصيب #تجارة
وكانت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أعلنت عن فتح المعبر بعد أن اتفق الجانبان على الإجراءات النهائية اللازمة، خلال الاجتماع الذي عقد الأحد في مركز حدود جابر.
وأضافت أن “الاجتماعات أفضت إلى الاتفاق على فتح المعبر اعتبارًا من اليوم الموافق الخامس عشر من تشرين الأول”.
وكان تسبب إغلاق معبر “جابر نصيب” عام 2015 في قطع ممر نقل مهم لمئات الشاحنات يوميًا، والتي كانت تنقل البضائع في تجارة تصل قيمتها لعدة مليارات من الدولارات سنويًا.
الانافتتاح معبر جابر بين الأردن وسوريا
Posted by زياد نصيرات on Sunday, October 14, 2018
افتتاح معبر نصيب وأول سيارة ستدخل إلى الأراضي السورية
Posted by Dirar Ghannam on Sunday, October 14, 2018