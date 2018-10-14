وفاة والد الفنان اللبناني فارس كرم

توفي والد الفنان اللبناني فارس كرم، اليوم الأحد، وفقًا لما كتبهُ الإعلامي اللبناني نيشان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونعى الإعلامي نيشان والد فارس كرم قائلًا: “أبو فارس كرم في ذمّة الله، فارس الأخ والصديق الغالي، الله يصبّرك ويرحمو ويطوّل بعمر ستّ الحبايب”.

وحمل العام الجاري العديد من المآسي على نجوم ومشاهير الوسط الفني، حيث توفي بعضهم مثل الفنان الأردني ياسر المصري والفنانة السورية دينا هارون والفنان الكويتي عبدالله الباروني والفنان المصري جميل راتب وغيرهم.

وأعلن فنانون آخرون، خلال العام الجاري أيضًا إصابتهم بأمراض خطيرة مثل السرطان ومنهم الفنانة اللبنانية إليسا والفنان المصري فاروق الفيشاوي وكان آخرهم الفنان تامر حسني الذي يعاني من التهابات شديدة في أحباله الصوتية تهدد مسيرته الفنية وصحته.