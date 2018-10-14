ليلى غفران تقتحم مجالًا جديدًا غير الغناء (فيديو إرم)

كشفت الفنانة المغربية ليلى غفران، عن نيتها إلى دخول عالم التجميل، من خلال طرح علامة تجارية تحمل اسمها، وتتعلق بمنتجات الأعشاب الطبيعية.

وأضافت في لقاء خاص مع موقع “إرم نيوز”، أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية “سينجل” جديدة، موضحة أنها مازالت في مرحلة الكتابة.

وظهرت الفنانة المغربية، التي تحمل أيضًا الجنسية المصرية، خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان أوسكار “السينما العربية”، بفتسان مكشوف الكتف ويُظهر “تاتو” على كتفها، لافتة إلى أنها اختارت فستانها من مجموعة محمود غالي.

ورصدت كاميرا “إرم نيوز” فعاليات حفل افتتاح مهرجان أوسكار السينما العربية في دورته الثالثة لاختيار أفضل الفنانين المصريين الذين تألقوا في السينما خلال عام 2017.

وحضور المهرجان عدد كبير من نجوم ونجمات السينما المصرية والعربية، كما شارك فيه نخبة من كبار المؤلفين والمخرجين والمنتجين ورجال الإعلام والصحافة.