ارتفاع معدل الفقر المدقع في إيران إلى 34%

أعلن رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان الإيراني علي رضا محجوب، اليوم الأحد، عن ارتفاع معدل الفقر المدقع إلى 34%، مؤكدًا أن الفقر المدقع تضاعف مقارنة بالعام الماضي.

وقال محجوب في مقابلة مع صحيفة “عصر إيران” المحلية، “إن معدل الفقر المدقع الذي كان 17% العام الماضي تضاعف هذا العام إلى 34%”.

وأضاف “أنه وفقًا لتعريف منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة (ILO) للفقر المدقع، فإن من يحصل يوميًا على دولارين فإنه يعد من الذين ينطبق عليهم تعريف الفقر المدقع”، منوهًا إلى أن هناك 34% من الإيرانيين لا يستلمون أجورًا أقل من دولارين يوميًا”.

وتابع المسؤول الإيراني، “أن هناك ثلاثة ملايين إيراني يحصلون على أقل من دولارين يوميًا، وهم الطبقة التي تستلم الحد الأدنى للأجور في البلاد”.

ورفضت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني مقترحًا دعا له البرلمان في وقت سابق، بزيادة أجور الموظفين بنسبة 20%، بينما ارتفعت جميع أسعار السلع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية جرّاء انهيار العملة.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء الماضي، تخصيص حزمة دعم لتوفير المواد الغذائية الأساسية لنحو 20 مليونًا لمن تقل رواتبهم عن 30 مليون ريال إيراني، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم البرلمان بهروز نعمتي.

وقال نعتمي عقب جلسة غير علنية للبرلمان مع مسؤولين في الحكومة لدراسة الخطط الحكومية لمواجهة الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية إن “البرلمان وافق على خطة الدعم الحكومية لمن تقل رواتبهم عن 30 مليون ريال إيراني”، مضيفًا “أن السلة الغذائية التي ستقدمها الحكومة شهريًا للمستحقين يتم تخصيصها ببطاقة ائتمان قدرها 3 ملايين ريال”.

وبين أنه “وفق تقديرات الحكومة فإن حزمة الدعم شملت لـ 20 مليون شخص من فئات المجتمع الذين يقل دخلهم الشهري عن 30 مليون ريال (280 دولارًا تقريبًا)، بما في ذلك العمال والموظفون والأفراد المسجلون في منظمة الرعاية والإغاثة الإيرانية”.

وقال المتحدث باسم البرلمان “ستقوم الحكومة بمنح حزم الدعم لهؤلاء الأشخاص على مرحلتين، حيث سيتم منح حوالي 3 ملايين ريال لكل شخص، وسيكون مجموع المبلغ الذي تقدمه الحكومة ضمن هذه الخطة هو 120 ألف مليار تقريبًا”.