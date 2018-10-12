المغرب يفتح بعض قطاعات العمل أمام الأجانب

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس فتح بعض القطاعات والمهن، منها قطاع الصحة، أمام الأجانب، وذلك في خطوةٍ هدفها النهوض بالتشغيل.

وفي خطاب ألقاه، مساء الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، قال العاهل المغربي: ”ندعو لدراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليًا للأجانب كقطاع الصحة أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم”.

وقال العاهل المغربي إنَّ هذه المبادرة قد تُحفز الطلبة المغاربة الدارسين بالخارج للعودة إلى بلدهم، مضيفًا: ”إذا كانت التحفيزات المغرية تدفع بعض الطلبة للبقاء بالخارج بعد استكمال دراستهم، فإن من شأن المبادرة التي نقدم عليها أن توفر الظروف الملائمة للكفاءات المغربية قصد العودة للعمل والعطاء بأرض الوطن، إضافة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية والسليمة بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات”.

وتناول العاهل المغربي كذلك بشكل مقتضب الخدمة العسكرية التي أثارت العودة إلى تفعيل إجباريتها جدلًا واسعًا في الأشهر الأخيرة، فأكد على مبدأ المساواة في أداء هذا الواجب، وقال: “يجب التأكيد أن جميع المغاربة المعنيين دون استثناء سواسية في أداء الخدمة العسكرية، وذلك بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشواهدهم ومستوياتهم التعليمية”.