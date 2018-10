إليسا “مصدومة” بعد حذف روتانا جميع أغانيها

أصابت الفنانة اللبنانية إليسا صدمة شديدة بعد قيام شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بحذف جميع أعمالها الفنية من كليبات وأغانٍ أنتجتها الشركة، من على موقع يوتيوب.

وجاء حذف الشركة للأغاني بعد الاتفاق الذي وقعته روتانا مع الشركة الرقمية الفرنسية DEEZER، والذي ينص على قيام روتانا بحذف محتواها بالكامل من يوتيوب وتطبيق أنغامي لتجتمع في تطبيق واحد.

وعبَّرت إليسا عن غضبها من هذا القرار بنشر تغريدات عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة : “إنها حقيقة.. تم حظر المحتوى الخاص بي من قبل روتانا بسبب اتفاقهم الجديد مع Deezer ، أنا منهارة لرؤية مجهودي يختفي بعد كل هذه السنوات”.

وأضافت: “أنا لست سعيدة بما يحدث على الإطلاق، للأسف لم أتمكن من فعل أي شيء حيال ذلك في الوقت الحالي باستثناء العثور على حل مع روتانا بعد ما فعلوه”.

وتابعت إليسا: “دعونا نأمل أن تتحول الأمور إلى الأفضل وسأوافيكم بكل ما يتعلق بهذه المسألة.. أحبكم جميعًا”.

Let’s hope things will turn out for the best and I will keep you posted on everything regarding this issue. Love you all

وردًا على ما حدث، أطلق مغردون على “تويتر” هاشتاغ ” #مقاطعة_روتانا” للتعبير عن تضامنهم مع الفنانة اللبنانية في أزمتها مع الشركة، وانهالت التعليقات الداعمة لإليسا، كما صبوا غضبهم على شركة روتانا، مؤكدين أنها الخاسرة إذا قررت إليسا ترك الشركة وتعاونت مع أخرى.

I am not happy with what’s happening at all, sadly I am not able to do anything about it for the time being except finding a solution with Rotana after what they did (2)

— Elissa (@elissakh) October 11, 2018