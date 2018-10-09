إيران تخصص حزمة دعم لمن تقل رواتبهم عن 280 دولارًا

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تخصيص حزمة دعم لتوفير المواد الغذائية الأساسية لنحو 20 مليون موظف، ممن تقل رواتبهم عن 30 مليون ريال إيراني، ما يعادل 280 دولارًا، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم البرلمان “بهروز نعمتي”.

وقال نعمتي عقب جلسة غير علنية للبرلمان مع مسؤولين في الحكومة؛ لدراسة الخطط الحكومية لمواجهة الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية، إن “البرلمان وافق على خطة الدعم الحكومية لمن تقل رواتبهم عن 30 مليون ريال إيراني”، مضيفًا أن “السلة الغذائية التي ستقدمها الحكومة شهريًا للمستحقين، يتم تخصيصها ببطاقة ائتمان قدرها 3 ملايين ريال”.

وبين أنه “وفق تقديرات الحكومة، فإن حزمة الدعم شملت 20 مليون شخص من فئات المجتمع الذين يقل دخلهم الشهري عن 30 مليون ريال (280 دولار تقريبًا)، بما في ذلك العمال والموظفون والأفراد المسجلون في منظمة الرعاية والإغاثة الإيرانية”.

وقال المتحدث باسم البرلمان: “ستقوم الحكومة بمنح حزم الدعم لهؤلاء الأشخاص على مرحلتين.

وتحاول الحكومة الإيرانية وضع حزمة الدعم لتخفيف الأعباء التي يعاني منها الشعب الإيراني؛ جراء العقوبات الأمريكية وانهيار العملة المحلية، فضلًا عن انتشار البطالة وحالات الفقر؛ جراء إغلاق عدد من المصانع والشركات؛ على خلفية عدم القدرة على استيراد المواد الأولية لتلك المصانع.

وتزايدت جميع أسعار السلع إلى أكثر من 3 أضعاف، خصوصًا فيما يتعلق بالمواد الغذائية؛ جراء انهيار العملة الإيرانية.