الذهب يرتفع بفعل انخفاض الأسهم الآسيوية لأدنى مستوى

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الإقبال على المخاطرة وانخفاض الأسهم الآسيوية لأدنى مستوى في 17 شهرًا في ظل مخاوف بشأن تباطؤ محتمل لنمو الاقتصاد الصيني.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1189.58 دولار للأوقية. وأمس الاثنين انخفض الذهب 1.2%، وهو أكبر تراجع مئوي في يوم واحد منذ الـ15 من آب/ أغسطس كما لامس أقل مستوى في أكثر من أسبوع عند 1183.19 دولار.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1193 دولارًا للأوقية.

وانخفضت الأسهم الآسيوية اليوم، في الوقت الذي سمحت فيه الصين لعملتها بالنزول عن حاجز نفسي مهم في ظل خسائر حادة تكبدتها أسواق الأسهم المحلية، وفي تحول يضغط على بقية عملات الأسواق الناشئة كي تنخفض قيمتها لتظل قادرة على المنافسة.

في غضون ذلك، خفّض صندوق النقد الدولي، اليوم، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2018 و2019 قائلًا إن توترات السياسات التجارية وفرض رسوم على الواردات يلحقان الضرر بالتجارة في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق الناشئة صعوبات في ظل أوضاع مالية أكثر صعوبة ونزوح لرؤوس الأموال.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 14.40 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.1% إلى 816.99 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.1% أيضًا إلى 1073.50 دولار للأوقية.