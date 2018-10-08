مشاهير وفنانون ينعون دينا هارون

عبّر عدد من النجوم والفنانين السوريين عن صدمتهم الكبيرة بعد ورود نبأ وفاة الفنانة السورية دينا هارون، صباح اليوم، في “مستشفى الأسد الجامعي” بالعاصمة دمشق.

وتوالت التعليقات من الفنانين والمشاهير عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت أدعية وترحمات وأمنيات بأن يتغمد الله الفقيدة في واسع رحمته.

وكتبت النجمة أمل عرفة، عبر صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” مناجية الله بقولها: “بكرتي، حسبي الله ونعم الوكيل، البقاء لله، تعازيي الحارة لأهلك وحبابك وابنك”.

بكرتي ……حسبي الله ونعم الوكيلالبقاء لله تعازيي الحارة لأهلك وحبابك وإبنك???? Posted by Amal Souhil Arafa on Monday, October 8, 2018

أما النجمة شكران مرتجى، فقالت عبر “إنستغرام”: إن “وفاة دينا هارون هي كسر جديد للقلب”، مضيفة: “وهي غالية راحت من الدرب دينا حبيبتي الله معك وقدر الله وماشاء فعل حسبي الله ونعم الوكيل “الفاتحة”، وأوصتها بالسلام على الفنان الراحل نضال سيجري.

بينما توجهت النجمة جيني آسبر إلى الراحلة دينا متحدثة عن مواصفاتها الجميلة بالقول: “يادينا الطيبة يادينا المحبة يا دينا الحلوة بكلشي رحتي بكير”، مضيفة أنهما كانتا تمتلكان أحلامًا كثيرة، ومؤكدة أنّ “دينا ذهبت إلى مكان أفضل مليء بالحب”.

الفنان والمخرج المخضرم أيمن زيدان ألجمت الصدمة تعبيراته، على ما يبدو، فاكتفى بالتعليق على الحادثة قائلاً: “دينا الغاليه ….وداعاً”.

أما النجمة ديمة الجندي، فأكدت: “كسرتي قلبنا يا دينا ، كتير بكرتي يا روحي … الله يرحمك ويصبّر عيلتك وأهلك و أحبابك.. لروحك السلام… وداعًا”.

فيما تحدثت النجمة سلاف فواخرجي عن آخر ذكرياتها مع هارون، مبينة أن الراحلة “قبل كم يوم عيونك كان كلهم أمل وأنت عم تشدي على ايدي ومصرة تعيشي وعم تقولي كل الوقت يارب، يارب، يارب….. الرب يكون معك حبيبتي وإن شاءالله تكوني بمطرح أحسن ????❤️

والله يصبر ابنك وأهلك ومحبينك”.

الفنان السوري باسم ياخور قال عبر “فيسبوك” معلقًا: “دينا هارون الرقيقة الجميلة المسالمة ألف رحمة على روحك يا دينا وكم خبر رحيلك المفاجئ مؤلم، الله يصبر أهلك وعائلتك”.

كذلك عبّر فنانون كثيرون عن صدمتهم وشعورهم بالمفاجأة، منهم أمانة والي، وأيمن زيدان، وتولين البكري وإمارات رزق وسوسن ميخائيل وهالة القصير وميسون أبو أسعد ورويدا عطية ونسرين طافش، وغيرهم الكثير.