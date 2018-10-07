دنيا عبدالعزيز: أتمنى العمل مع عابد فهد (فيديو)

أبدت الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز، رغبتها بالتعاون الفني مع الفنان السوري عابد فهد، مشيرة إلى أنها تعاملت مع العديد من الفنانين والفنانات المصريين والعرب طوال مشوارها الفني.

وقالت الفنانة لـ”إرم نيوز” على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان “همسة” للفنون والآداب، إنها “سعيدة بتكريمها في المهرجان عن دورها في مسلسل رحيم، من بطولة ياسر جلال ومحمد رياض، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي”.

وعن آخر أعمالها الدرامية والمسرحية، أفادت عبدالعزيز بأنه “يتم حاليًّا عرض الجزء الثاني من مسلسلها الأب الروحي”، لافتة إلى أنها “قدَّمت العديد من الأعمال المسرحية، وكان آخرها مسرحية رئيس جمهورية نفسه” مؤكدة أنها “لا تمانع بالمشاركة في أي عمل مسرحي بشرط أن يضيف لها شيئًا جديدًا”.

يذكر أن الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز، شاركت في عدة أعمال فنية منها “قلوب حائرة” و”العقاب” و”المال والبنون 2″.