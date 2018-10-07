وزير المالية التركي يعلن عن “برنامج قوي” لضبط الميزانية ومكافحة التضخم

أعلن وزير المالية والخزانة التركي، براءة البيرق، اعتزام حكومة بلاده الإعلان عن برنامج قوي، من أجل مكافحة التضخم في تركيا.

وأكد ألبيرق خلال اجتماع تشاوري وتقييمي لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، في العاصمة التركية أنقرة، عدم وجود أي تنازل في مسألة انضباط الميزانية في تركيا.

وحول الخطة الاقتصادية الجديدة لبلاده على المدى المتوسط، المرتكزة على ثلاث قواعد رئيسة، هي: “التوازن والانضباط والتغيير”، قال البيرق: “إنّ مرحلة التوازن في الاقتصاد قد بدأت”.

ووفقًا لما صرَّح به الوزير في وقت سابق، فإنّ تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة سيتم في الأعوام الـ3 المقبلة، بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة.

أعلنت مؤسسة الإحصاء التركية، الأربعاء الماضي، أن نسبة التضخم لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ارتفعت بنسبة 6.30%، لتصبح النسبة السنوية للتضخم 24.52%.