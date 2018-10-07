مذيعة تساوم الفنانة مها محمد “المال مقابل زوجك”.. فكيف ردت؟ (فيديو)

فوجئت الفنانة الكويتية مها محمد، بطلب غريب من الإعلامية حصة البناي، التي عرضت عليها التنازل عن زوجها مقابل صندوق فيه 50 ألف دينار كويتي.

وأبدت الفنانة اندهاشها من طرح المذيعة لهذا السؤال، قائلة، “أنت بتسأليني هذا السؤال، في حدا يسأل ضيفة إذا تعطيها 50 ألف دينار مقابل التنازل عن زوجها، مو بـ50 ألف ولا قلتِ بمليون دينار، حبيبتي أنا زوجي بكفة والحياة كلها بكفة”.

وتابعت بقولها “مو مليون ولا 50 ألف، وايش المبلغ اللي يخليني أتنازل عن رجلي، لو سمحتِ أنا ما أسمح لك تسأليني هذا السؤال”.

وتنتظر الفنانة الكويتية، إنجاب مولودتها خلال الفترة المقبلة، إذ كشفت عن أنها ستطلق عليها اسم “مها” وفقًا لرغبة زوجها في ذلك.