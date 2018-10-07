غسالة محمولة ذكية تنظف الملابس بأحدث تقنية (فيديو)

يبدو أننا دخلنا عصر الغسالات الذكية، إذ تم طرح جهاز يمكنه تحويل أي حوض إلى غسالة متنقلة وتنظيف الملابس بالموجات فوق الصوتية بعد حملة تمويل جماعي.

ويمكن لهذا الجهاز الذي يُطلق عليه اسم دولفي – وهو جهاز محمول لا يزيد حجمه عن قطعة الصابون – أن ينظف كمية كبيرة من الملابس خلال 30 دقيقة.

ويقول مبتكرو الجهاز إنه سيُحدث ثورة في الطريقة التي ينظف بها الناس ملابسهم، وإنه يستهلك طاقة أقل بنسبة 80% مقارنة بالغسالة العادية.

ولن يُلحق جهاز دلفي أضرارًا بالملابس ويمكن استخدامه على أي نوع من القماش، بما في ذلك الكشمير، لذلك يمكن غسل الملابس مرارًا وتكرارًا دون أي ضرر، وفقاً لما ذكره المصنعون.

ويمكن نقل الجهاز الذي بحجم الجيب، والذي سيبلغ ثمنه 143 جنيهًا استرلينيًّا (189 دولارًا) ، في حقيبة ولذلك يمكن للمشترين استخدامه في المنزل أو الفنادق أو في أماكن العمل.

والجهاز تم تصميمه للأشخاص المسافرين الذين يرغبون في توفير المال الذي قد ينفقونه على خدمات غسيل الملابس باهظة الثمن في الفنادق أو يعانون من مشاكل غسل الملابس بأيديهم.

وسيقوم العملاء بتشغيل الجهاز وإلقائه في حوض مملوء بالماء والملابس المتسخة والمواد المنظفة للغسيل.

وخلال عملية التنظيف تنطلق الموجات فوق الصوتية المنبعثة من محول الطاقة عبر المياه مكونة فقاقيع مجهرية صغيرة ذات ضغط عالٍ تدفع المياه في الملابس المتسخة.

وتوصلت رائدة الأعمال الألمانية لينا سوليس إلى هذه الفكرة بعد مواجهة صعوبات في غسل الملابس أثناء السفر.