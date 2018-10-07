شرطي ينظم السير بالرشاش في طرابلس الليبية (صور)

أظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شخصًا يرتدي ملابس شرطة المرور ويحمل بيده سلاحًا آليًا من طراز “كلاشنكوف” أثناء تنظيمه لحركة السير في أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس.

وتباينت تعليقات ومواقف النشطاء بشأن الصور، إذ أيد البعض منهم ما يقوم به هذا الشخص بحجة الانفلات الذي أصاب الشوارع في العاصمة الليبية؛ ما جعل الناس لا تعبأ بأي قوانين أو إرشادات مرورية.

فيما شكك البعض بهوية الشخص، من خلال شكله العام وطريقة حمله للسلاح، وأيضًا ارتدائه لملابس المرور، مرجحين أنه ليس شرطيًا نظاميًا ممن تعود الناس مشاهدتهم ينظمون حركة السير، موضحين بأنه عنصر مليشيا يرتدي ملابس المرور.

بينما أشار آخرون إلى أن السلاح هو الشيء الوحيد الذي يحكم الشارع في العاصمة الليبية، وأن هذا الفعل يعتبر طبيعيًا فهذا الشرطي يحمي نفسه أيضًا، كما أنه يجبر البعض على السير وفق النظام خوفًا.

واختفت أغلب عناصر شرطة المرور من شوارع العاصمة الليبية، بعد انتشار الجماعات المسلحة التي لا تعبأ بأي نظام، ولا تقف على إشارات المرور ولا تحترم رجال الأمن.