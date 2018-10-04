ترامب يعلّق على زيارة ميلانيا إلى أفريقيا.. ماذا قال؟‎

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة نادرة على جولة زوجته ميلانيا ترامب، التي تقوم بها لوحدها، وتشمل عددًا من الدول الأفريقية.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن السيدة الأولى في أمريكا تقوم بعمل رائع في أفريقيا، مشيرًا إلى أن “الناس يحبونها، وهي تحبهم، ومن الجميل أن نرى ذلك”.

وكانت سيدة أمريكا الأولى غادرت بلادها يوم الإثنين الماضي، إلى أفريقيا في جولة تشمل عددًا من الدول الأفريقية من بينها مصر.

Our country’s great First Lady, Melania, is doing really well in Africa. The people love her, and she loves them! It is a beautiful thing to see. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2018

ورغم أن ميلانيا رافقت زوجها في العديد من الجولات، إلا أن هذه الجولة، التي تستمر أسبوعًا، تُعد أول جولة طويلة المدى لها بمفردها نيابة عن حكومة الرئيس دونالد ترامب.

ولم يزر الرئيس ترامب أفريقيا منذُ تولّيه السلطة في العام 2017، لكنه واجه انتقادات حادة بعدما ذكرت تقارير أنه استخدم عبارات مُهينة في الإشارة إلى المهاجرين من الدول الأفريقية.