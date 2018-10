ترامب يعلّق على زيارة ميلانيا إلى أفريقيا.. ماذا قال؟‎

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة نادرة على جولة زوجته ميلانيا ترامب، التي تقوم بها لوحدها، وتشمل عددًا من الدول الأفريقية.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن السيدة الأولى في أمريكا تقوم بعمل رائع في أفريقيا، مشيرًا إلى أن “الناس يحبونها، وهي تحبهم، ومن الجميل أن نرى ذلك”.

وكانت سيدة أمريكا الأولى غادرت بلادها يوم الإثنين الماضي، إلى أفريقيا في جولة تشمل عددًا من الدول الأفريقية من بينها مصر.

Our country’s great First Lady, Melania, is doing really well in Africa. The people love her, and she loves them! It is a beautiful thing to see.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2018