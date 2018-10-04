ترامب يعلّق على زيارة ميلانيا إلى أفريقيا.. ماذا قال؟‎

ترامب يعلّق على زيارة ميلانيا إلى أفريقيا.. ماذا قال؟‎

ميلانيا ترامب تقوم بجولة في أفريقيا بمفردها لأول مرة خارج البلاد.

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة نادرة على جولة زوجته ميلانيا ترامب، التي تقوم بها لوحدها، وتشمل عددًا من الدول الأفريقية.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن  السيدة الأولى في أمريكا تقوم بعمل رائع في أفريقيا، مشيرًا إلى أن “الناس يحبونها، وهي تحبهم، ومن الجميل أن نرى ذلك”.

وكانت سيدة أمريكا الأولى غادرت بلادها يوم الإثنين الماضي، إلى أفريقيا في جولة تشمل عددًا من الدول الأفريقية من بينها مصر.

ورغم أن ميلانيا رافقت زوجها في العديد من الجولات، إلا أن هذه الجولة، التي تستمر أسبوعًا، تُعد أول جولة طويلة المدى لها بمفردها نيابة عن حكومة الرئيس دونالد ترامب.

ولم يزر الرئيس ترامب أفريقيا منذُ تولّيه السلطة في العام 2017، لكنه واجه انتقادات حادة بعدما ذكرت تقارير أنه استخدم عبارات مُهينة في الإشارة إلى المهاجرين من الدول الأفريقية.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
محتوى مدفوع
اترك تعليقاً
قائمة القراءة