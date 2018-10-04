العراق يقلص مساحة زراعة محاصيل الشتاء 55% بفعل نقص المياه

قالت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الخميس، إنها ستقلص مساحة زراعة المحاصيل الشتوية بنسبة 55% في موسم 2018-2019 نظرًا لنقص المياه.

وأوضح البيان أن مساحة الأراضي المروية المزروعة بالقمح لن تزيد على 315 ألفًا و266 هكتارًا تقريبًا.

ويشهد نهرا دجلة والفرات انخفاضًا كبيرًا في مستوى المياه، منذ أن بدأت تركيا في ملء سد اليسو الجديد في حزيران/يوليو 2018؛ ما أدى إلى انخفاض نسبة الموارد المائية للعراق إلى النصف، وفق تصريحات رسمية من وزارة الموارد المائية.

وبحسب خبراء في مجال الماء ومسؤولين، فإن جفاف المياه في مدنهم قد يدفع المحافظات الجنوبية إلى الاقتتال وإلى إشعال فتيل حرب محتملة، قد تقودها العشائر التي تضرَّرت أراضيها كثيرًا، بسبب التجاوزات التي تحصل بين المحافظات المتشاطئة والإجراءات الحكومية المتبعة هناك.

يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) قالت إن خفض المساحات المزروعة قد يؤدي إلى تراجع إنتاج البلاد من القمح نحو 20%، وهو ما يعني ضمنا ارتفاع الواردات.

ويستورد العراق القمح لإمداد برنامج دعم الغذاء الذي بدأ في 1991 لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة، ويغطي البرنامج الطحين (الدقيق) وزيت الطهي والأرز والسكر وحليب الأطفال.