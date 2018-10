وفاء عامر تكشف حقيقة طلاقها وتاتو “القرآن” (فيديو إرم)

View this post on Instagram

@eremnews . . وفاء عامر تكشف حقيقة طلاقها.. وقصة تاتو "الآية القرآنية" كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر حقيقة ما تداول خلال الفترة الأخيرة بشأن طلاقها من زوجها المنتج محمد فوزي، وهي الأخبار التي اعتبرتها لا تمت للواقع بصلة قائلة: “قالوا عليّ اطلقت. أنا بحب جوزي وماطلقتش”. وبشأن الجدل الذي أثير حول رسمها تاتو يحمل آية قرآنية قالت وفاء في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، “حاجة كانت مكتوبة بقلم واتشالت”. . . #إرم نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #مصر #مهرجان_الإسكندرية_السينمائي #وفاء_عامر #مشاهير #فن #تاتو #Tato @wafaa3amerofficial