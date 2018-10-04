وفاء عامر تكشف حقيقة طلاقها وتاتو “القرآن” (فيديو إرم)

كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر حقيقة ما تداول خلال الفترة الأخيرة بشأن طلاقها من زوجها المنتج محمد فوزي، وهي الأخبار التي اعتبرتها لا تمت للواقع بصلة قائلة: “قالوا عليّ اطلقت. أنا بحب جوزي وماطلقتش”.

وبشأن الجدل الذي أثير حول رسمها تاتو يحمل آية قرآنية، قالت وفاء في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، “حاجة كانت مكتوبة بقلم واتشالت”.

وعن اختيارها كعضو في لجنة التحكيم بمهرجان الإسكندرية السينمائي، تابعت النجمة المصرية أنّ “خطوة لجنة التحكيم تأخرت كثيرًا، لأنها كانت تتلقى عروضًا ودعوات كانت ترفضها”.

يذكر أن الفنانة المصرية وفاء عامر قدمت العديد من الأعمال الفنية المتميزة مثل “الطوفان، ويا تهدي يا تعدي، والليلة الكبيرة، والواد محروس بتاع الوزير”.