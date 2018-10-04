حليمة بولند بالأحمر في جلسة تصوير مثيرة (صور)

ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند بفستان باللون الأحمر، عبر حسابها على “إنستغرام”، في أحدث جلسة تصوير لها، أثارت ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل التي تناقلت الصور.

وأرفقت حليمة بولند إحدى الصورتين بتعليق حمل رسالة أرادت -على ما يبدو- إيصالها لطرف ما وقالت في تعليقها: “طريقي باختياري وسأمشي بخطواتي الثابتة”.

وانهالت تعليقات متابعيها المعبرة عن الإعجاب بالفستان وبجمالها، فقالت إحدى متابعاتها وتدعى منى حسين: “الأحمر عليكي لي معنى تاني ما شاء الله”، بينما قال أحد متابعيها: “الناس تكبر إلا حليمة تصغر ما شاء الله تبارك الرحمن عليها الله يحفظها ويحميها ويرزقنا شوي من جمالها”، فيما كتبت آخر: “إطلالة ملكية انرتي يا حليمة”.

وفي سياق آخر، كانت الإعلامية الكويتية توعَّدت من وصفتهم بـ”مروجي الإشاعات” أخيرًا، مشددة على أنها ستلجأ إلى القضاء ضد من “أساء وشتم” شخصيتها، وفقًا لما جاء بحسابها على موقع “تويتر”، في أعقاب الضجَّة التي أثيرت حولها في السعودية، إذ كشفت شرطة الرياض لغز الهدية الثمينة التي تلقتها، إذ كتبت عليها عبارات تشير إلى أنها من جهات رسمية.

وكتبت بولند حينها: “سأقاضي كلَّ من أساء وشتم، وكلَّ مَن يروّج إشاعات عنّي سواء داخل أو خارج الكويت من خلال الممثلين القانونيين، في دول مجلس التعاون وخارجها، واللي ما ربوه أهله يربيه القانون!”.