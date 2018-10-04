بومبيو متفائل بأن تحقق زيارته لكوريا الشمالية تقدمًا باتجاه نزع السلاح النووي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه متفائل بأن تحقق زيارته المقررة لكوريا الشمالية مطلع الأسبوع تقدّمًا باتجاه عقد قمة ثانية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونج أون وأن تحدد مسارًا لنزع سلاح بيونجيانج النووي.

وامتنع بومبيو عن التعليق على إشارات سلبية من جانب كوريا الشمالية شملت مطالب برفع العقوبات عنها وشكاوى مما تبديه واشنطن من عزوف عن الموافقة على إعلان ينهي رسميًّا الحرب الكورية التي درات من عام 1950 إلى عام 1953 دون تقديم تنازلات كبرى.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية “أنا سعيد جدًّا بالعودة لاغتنام فرصة أخرى لمواصلة دفع الالتزام الذي قدمه الزعيم كيم والرئيس ترامب في سنغافورة في الأسبوع الثاني من يونيو”.

وأضاف “أنا متفائل بأننا سنخرج من ذلك بتفاهمات أفضل وبتقدم أعمق وخطة للمضي قدُمًا ليس فقط لقمة الزعيمين بل ولنا أيضًا لمواصلة الجهود لوضع مسار لنزع السلاح النووي”.

وتعهد كيم خلال القمَّة التي عقدها في الـ 12 من يونيو/ حزيران مع ترامب بالعمل من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكنّ خطواته لم تلب مطالب واشنطن بتقديم حصر شامل لأسلحته النووية واتخاذ خطوات لا رجعة فيها للتخلص من ترسانة ربما تهدد الولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي قال وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج هو بالأمم المتحدة، إن استمرار العقوبات يزيد من عدم ثقة بلاده في الولايات المتحدة، وإنه لا سبيل لأن تتخلى بيونجيانج عن أسلحتها النووية من جانب واحد في ظل هذه الظروف.