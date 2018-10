الفنانة نسرين طافش تستفز جمهورها بـ”تاتو” مثير فوق جسمها (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews @nesreentafesh الفنانة نسرين طافش تستفز جمهورها بـ”تاتو” مثير فوق جسمها . . كشفت الفنانة الفلسطينية نسرين طافش عن أحدث إطلالة لها في باريس، بدت فيها بقمة أنوثتها، حيث استعرضت جسدها و”تاتو” جديد رسمته فوق جسدها. ونشرت نسرين مقطع فيديو لها من باريس، ارتدت فيه فستانًا نبيتي اللون، عاريًا من منطقة الظهر بالكامل، وأظهر “تاتو” مرسومًا في أسفل ظهرها. وحملت معظم تعليقات متابعي طافش على الفيديو طابع الغضب من فستانها الجريء، ومكان “التاتو”، فكتب أحدهم: “بدي أفهم انتي شو صايرلك! عم تشلحي شوي شوي!! عفكرة هاد تخلف مو تطور، أولًا وثانيًا قبل كنتي أحلى وألطف”. وعلقت متابعة لها قائلة: “وليش هيك مفشكلة بحالك، يعني عم تمشي متل العارضات، وإنت عم تتفشكلي، لسة لو مشيتي عادي كان أحسن”، وكتب ثالث: “ليه كده ليه يا نسنوس ما ينفعش كده انتي فتحتيها عالبحري عالآخر”، وذكر آخر: “اللبس بيتمشى بس التاتو صحيح كلو عبعضو غلط، بس لما يكون موقعو متل هيك كم غلط صار! الله يسامحك شو غيرتي نظرتي الك”. . #إرم نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #السعودية #الامارات #الكويت #البحرين #اليمن #لبنان #العراق #سوريا #السودان #نسرين_طافش