تعرف على سرباغ صالح زوجة برهم صالح رئيس العراق الجديد (صور)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صوراً لزوجة رئيس العراق الجديد برهم صالح، بعد فوزه بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم 2 أكتوبر الحالي.

وتزوج برهم الدكتورة سرباغ صالح رئيسة جمعية التنوع النباتي في الإقليم والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء، وأنجبت منه ولدان ذكر وأنثى.

يذكر أن البرلمان العراقي اختار، الثلاثاء، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح رئيسًا للعراق، بعد جولة ثانية، من تصويت النواب السرّي لاختيار رئيس للبلاد.

ووفقًا لمراسل “إرم نيوز” فقد حصل صالح على 175 صوتًا، مقابل 19 صوتًا لمنافسه فؤاد حسين، ووصلت البطاقات الباطلة إلى 19، وكانت 5 بطاقات فارغة.

وأدى صالح اليمين الدستورية فور انتخابه، رئيسًا للعراق، متعهدًا في أول خطاب له، بالمحافظة على وحدة البلاد.