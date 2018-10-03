التضخم عند أعلى مستوى له منذ وصول أردوغان للحكم في تركيا

قفزت معدلات التضخم في تركيا اليوم الأربعاء، لأعلى مستوياتها، منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الحكم قبل نحو 15 سنة؛ ما أثار المطالب مجددًا بزيادة أسعار الفائدة لكبح جماح ارتفاع الأسعار.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 24.5% لشهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مقارنة مع نفس الشهر العام الماضي، متجاوزًا التوقعات السابقة وهي 21.1%، بسبب الهبوط الحاد في الليرة التركية.

وأشارت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم، إلى أن تفاقم مشكلة التضخم وضعت السلطات النقدية في تركيا في مأزق، بعد قرارها الشهر الماضي رفع أسعار الاقتراض لأعلى مستوى لها خلال عقدين، دون أن يؤدي ذلك إلى كبح جماح الأسعار التي ارتفعت بسرعة لم يُشهد لها مثيل منذ عام 2003.

وقال التقرير: “نظرًا لمعارضة أردوغان رفع أسعار الفائدة، فإن خيارات البنك المركزي تعتبر محدودة الآن، لوقف ارتفاع أسعار المستهلك، وقد يحدث الأسوأ قريبًا في ظل خسارة الليرة لنحو 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي”.

من جانبه، أكد أنان ديمير المحلل الاقتصادي في شركة نومورا الدولية في لندن، أن “هذا الارتفاع سيئ لدرجة أنه لا يمكن تجاهله، خاصة أن معدل التضخم الآن تجاوز سعر الفائدة التي حددها البنك المركزي عند 24%، ما يعني أن عليه رفع سعر الفائدة مرة أخرى”.