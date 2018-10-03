أسعار الذهب ترتفع بفعل تراجع الدولار وميزانية إيطاليا

لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أسبوع ،اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار، في حين تلقّى الطلب على المعدن كملاذ آمن، دفعة من المخاوف المتعلقة بخطط إيطاليا لمعالجة عجز الميزانية.

وتأثرت الشهية للمخاطرة سلبًا بعد أن أبدى مسؤولو الاتحاد الأوروبي بواعث قلق بخصوص خطط الميزانية الإيطالية التي ستزيد العجز زيادة كبيرة.

جدد ذلك المخاوفَ من أزمة ديون في منطقة اليورو، لكن مشاعر القلق هدأت بفعل أنباء عن أن إيطاليا ستخفض عجز الميزانية بوتيرة أسرع من المتوقع.

وفي الساعة الـ 0505 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.2 % إلى 1205.66 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي وقت سابق من الجلسة لامس المعدن ذروته في أسبوع عند 1208.31 دولار، وصعد الذهب 1.3 % أمس الثلاثاء في أكبر مكاسبه المئوية منذ الـ 24 من آب/أغسطس الماضي.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % لتسجل 1209.50 دولار للأوقية.

وقال محلل أسواق السلع الأولية في فيليب للعقود الآجلة ،بنجامين لو “الذهب قفز بعض الشيء بفعل الأجواء الشعبوية من منطقة اليورو، ومخاوف العجز الإيطالي، وتراجع في الأسهم“.

وتابع “إجمالًا، تقييمنا أنه رد فعل تلقائي. نلحظ أن بعض أنشطة البيع والشراء مدعوم بأسواق الأسهم… لكن القصة ما زالت قصة الدولار. أسعار الذهب مازالت شديدة التأثر بالدولار.”

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.2 %، وصعدت الفضة 0.7 % في المعاملات الفورية إلى 14.74 دولار للأوقية لتحوم قرب مستوى 14.90 دولار المسجل في الجلسة السابقة وهو الأعلى في أكثر من شهر، وزاد البلاتين 0.5 % إلى 830.80 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 1053.65 دولار.