تقرير: 58 مليار دولار زيادة في الحساب الجاري السعودي عام 2018

توقع تقرير اقتصادي، صدر اليوم الثلاثاء، أن يرتفع فائض الحساب الجاري للمملكة العربية السعودية بمقدار 58 مليار دولار العام الجاري، ليصل إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار النفط وإنتاج المملكة.

وقدر تقرير شركة “جدوى للاستثمار” الفائض بحوالي 73 مليار دولار العام الجاري، مقارنة مع 15 مليار دولار عام 2017 وعجز في الميزان في العامين السابقين.

وأرجع التقرير، الذي حصلت “إرم نيوز” على نسخة منه، هذه الزيادة إلى الارتفاع الكبير في الصادرات؛ بسبب تحسن أسعار النفط وإنتاج المملكة بنحو 300 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى نحو 275 مليار دولار مقابل 221 مليار دولار عام 2017.

وأظهر التقرير أن واردات المملكة من السلع والخدمات، ستتراجع بشكل طفيف إلى نحو 116 مليار دولار من حوالي 119 مليار دولار، في حين سيقفز الفائض التجاري إلى نحو 159 مليار دولار من 102 مليار دولار.

وبيّن أن معدل إنتاج المملكة من النفط سيرتفع إلى 10.3 مليون برميل يوميًا، من حوالي 10 ملايين برميل يوميًا، في حين سيصل متوسط سعر الخام السعوي إلى حوالي 66 دولارًا للبرميل مقابل 51 دولارًا في نفس الفترة.

وأشار التقرير إلى أن تحسن الإنتاج والأسعار سيؤدي إلى ارتفاع إجمالي إيرادات المملكة إلى نحو 867 مليار ريال (231 مليار دولار) من 692 مليار ريال (184 مليار دولار)، ما سيخفض عجز الميزانية الفعلي بشكل كبير إلى حوالي 111 مليار ريال (29.6 مليار دولار)، مقابل 238 مليار ريال (63.5 مليار دولار).

كما توقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية من 687 مليار دولار عام 2017، إلى 785 مليار دولار عام 2018 ، ويواصل ارتفاعه ليصل إلى أعلى مستوى له وهو 840 مليار دولار عام 2019.