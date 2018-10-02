هيفاء وهبي تعلق على أغنية “هدد” لعمرو دياب من ألبوم “كل حياتي” (فيديو)

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن موقفها من تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تشابه لحن أغنية النجم المصري عمرو دياب “هدد” في ألبومه الجديد “كل حياتي”، مع لحن أغنيتها الشهيرة “رجب” التي حققت نجاحًا ساحقًا وقت طرحها.

وقالت هيفاء في تصريحات لها بجريدة الوطن المصرية: “عندما استمعت لأغنية هدد للمرّة الأولى ابتسمت وقلت: فداه 100 لحن”.

وأضافت: “أعجبتني الأغنية كثيرًا، ومن الوارد حدوث تشابه بينها وبين أغنية رجب، دون وجود تعمّد للتقليد”.

وبسؤالها عن رأيها في اعتماد البعض على أرقام مشاهدات الأغاني على “يوتيوب” كمقياس لنجاح الفنان، قالت: ” تساهم هذه الأرقام بجزء من النجاح؛ لأنها دليل على استماع الجمهور للأغاني، فإذا نالت إعجابهم يعيدون الاستماع إليها من جديد”.

وتابعت: “ولكن لا يمكننا اتهام أحد بشراء مشاهدات من يوتيوب لأغانيه، إلا أنني أحيانًا أسمع أرقام مشاهدات غريبة، فإما أنها نجاح باهر وإما مشاهدات تم شراؤها”.

وعن رأيها في اتهام الفنان المغربي سعد لمجرد بالاغتصاب مجددًا، قالت وهبي: “لا أصدق عن سعد هذا الكلام؛ لأنه شخص خجول وهادئ ومنطوٍ، وكلامي عنه يعود لرؤيتي له مرات عدة”.

وأردفت الفنانة اللبنانية: “ما يُقال عنه لا ينطبق على الشخصية التي تعاملت معها، وهنا أتساءل: إذا افترضنا أنه أخطأ في الواقعة الأولى وتمت محاسبته قبل الإفراج عنه فهل سيكرر الخطأ ذاته مجددًا؟”.

واستطردت: “مع الأخذ في الاعتبار أن الأجانب قد يتعاملون مع الهزار معهم على أنه اعتداء، بما أنهم لا يجيدون فهم طبيعة هذا الهزار، كما أن قوانينهم تتيح للمرأة الصعود إلى غرفة رجل غريب وتمنعه من التهجّم عليها، وأنا لا أفهم هذا القانون بكل صراحة”.

واختتمت: “إذا كنت لا تريدين تعرضك للاعتداء فلا تصعدي لغرفة أحد، إن حدثت واقعة التهجم من الأساس، وهنا أنا أتحدث بشكل عام ومطلق وليس عن واقعة بعينها”.