ابتكار معدن فائق القوة سيُحدث ثورةً في صناعة محركات الطائرات (صور)

تمكن فريق بحثي من الكلية التقنية في جامعة “توهوكو” اليابانية، من ابتكار سبيكة معدنية جديدة، تُستخدم في صناعة محركات الطائرات، معتبرين أنه سيحدث ثورة بهذا المجال.

وذكرت صحيفة ” The London Economic” البريطانية الإثنين، أن الباحثين صنعوا المعدن الجديد، الذي أطلقوا عليه اسم ” MoSiBTiC”، من مادة كربيد التيتانيوم والموليبدينوم والسليكون والبورون، حيث أظهرت الاختبارات تحمله الضغط الفائق، ودرجة حرارة تصل إلى 1500 درجة مئوية، دون تكسره أو تشققه.

وأكد كيوسوك يوشيمي، قائد الفريق البحثي، إمكانية أن تحل السبيكة الجديدة محل السبيكة التقليدية، مبينًا أنها ستكون واعدةً في صناعة محركات الطائرات وتوربينات محطات توليد الكهرباء، لتجعلها تعمل أكثر كفاءةً من أي وقت مضى، وذلك مقارنة مع السبائك التقليدية القائمة على معدن النيكل.