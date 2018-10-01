مهرجان مراكش السينمائي الدولي يكرم النجم الأمريكي روبيرت دينيرو

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان مراكش السينمائي الدولي الإثنين، أنها ستكرم النجم الأمريكي “روبيرت دينيرو”.

وقالت اللجنة في بيان صحفي إن الدورة 17 من المهرجان، ستمنح النجمة الذهبية لبطل فيلم “سائق التاكسي” تكريمًا على “مسيرته المذهلة”، في مجال التمثيل.

ونشرت في بيانها تصريحًا لدينيرو بهذا الخصوص، جاء فيه: “رغم أنني زرت مراكش في كثير من المناسبات، فإني أحس أنني سأرى هذه المرة وجهًا آخر للمدينة.. وجه كنت دائمًا أتوق إلى اكتشافه. أنا ممتن جدا لهذه الدعوة، وأتطلع بشوق إلى المشاركة في هذا المهرجان الكبير”.

ويعتبر روبيرت دينيرو من عمالقة الشاشة الفضية، فقد عمل مع أكبر المخرجين مثل مارتن سكورسيزي، وفرانسيس فورد كوبولا.

حصد النجم، البالغ من العمر 75 عامًا، في مسيرته الفنية التي تجاوزت النصف قرن عدة جوائز، أبرزها جائزتا أوسكار عن أدائه الرائع في فيلم “العراب 2″، وفيلم “الثور الهائج”، وتم ترشيحه لنيل الأوسكار 6 مرات.

وهو من مؤسسي مهرجان “تريبكا ” بنيويورك، كما تولى رئاسة لجنة تحكيم الدورة 64 لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وتنطلق فعاليات مهرجان مراكش السينمائي من 30 نوفمبر إلى 8 ديسمبر المقبلين، وينتظر أن تحمل هذه الدورة معها الجديد، خصوصًا بعد توقف المهرجان السنة الماضية بهدف تطويره حسب ما تم الإعلان عنه.