دليلك الى الزواج المثالي

إرم ـ أبوظبي

استحدثت دائرة القضاء في أبوظبي نظام خدمات متخصص بتوعية المقبلين على الزواج، وذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي للدائرة وفق أعلى معايير الجودة وبما يحقق لها المشاركة الفعالة في تدعيم أسس استقرار الأسر في مجتمع إمارة أبوظبي.

وعملت الدائرة من خلال هذا النظام على إعداد برنامج متكامل حول إجراءات توعية المقبلين على الزواج والإشراف على تنفيذه ورصد أثاره بهدف تقييمه واقتراح الوسائل المناسبة لتطويره. كما قامت بالتواصل مع الجهات المعنية والأفراد في الأمور ذات الصلة بتوعية المقبلين على الزواج، والإشراف على وضع البرامج الالكترونية ونشرها على الموقع الالكتروني، وإعداد المنشورات والكتيبات التوعوية لهذه الفئة.

وأكدت دائرة القضاء أنها بدأت فعلياً الخطوة الأولى من البرنامج والمتمثلة في عقد المحاضرات التوعوية للمقبلين على الزواج والتي بلغت حتى الآن 18 محاضرة، وهي تقوم حالياً بإعداد كتيب إرشادي لتقديم أهم النصائح التي يحتاجها المقبلين على الزواج وفق مادة علمية تم إعدادها بواسطة فريق متخصص.