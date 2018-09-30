رقص المذيعة السورية كندة ديوب يوقفها عن العمل (فيديو)

أعلنت قناة “سوريا دراما” عن إيقاف المذيعة كندة ديوب التي تقدّم برنامج “صباح دراما”، عن العمل مدة أسبوعين، وذلك في عقاب إداري عقب نشرها فيديو وهي ترقص داخل سيارة البث الخاصة، بنقل الحفل الفني الذي قدَّمته في معرض دمشق الدول أخيرًا.

وقالت القناة في بيان صدر عنها على صفحتها الرسميّة في “فيسبوك”، “نبَّهت إدارة القناة الزميلة كندا شفهيًّا وعدم ظهورها لمدة أسبوعين في برنامج صباح دراما ،الذي تظهر من خلاله مرة في الأسبوع، والسبب هو مخالفتها للضوابط والمعايير المذكورة وقيامها بالرقص في عربة البث الخاصة بنقل الحفل الفني الذي قدَّمته في معرض دمشق الدولي”.

وأضافت القناة أن “الزميلة لم تعترض على هذا التنبيه، وكان بإمكانها الاعتراض على التنبيه الشفهي الموجَّه لها من قبل مديرة القناة؛ لأننا نعمل في مؤسسات نحترمها وننتمي إليها، لذلك نستغرب كل هذا التشويه والتجييش والشخصنة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إجراء إداري بديهي في أي مؤسسة”.

في المقابل، عبَّرت المذيعة ديوب عن احترامها لإدارة القناة، رغم عدم قناعتها بقرار إيقافها.

وقالت ديوب في تعليق منها على القرار عبر صفحتها على “فيسبوك“، “بخصوص التوضيح من إدارة القناة التي احترمها، أولًا أنا تحت سقف القانون وملتزمة بالقوانين والتعليمات كافة، ومن الطبيعي أن أنفذ أي عقوبة تتخذ بحقي في حال أخطأت، ثانيًا لم أعترض على قرار العقوبة لأنه كان شفهيًّا ولا يوجد كتاب موقع حتى أقدّم اعتراضًا رسميًّا عليه وأتوجه فيه للجهات الأعلى بالإدارة”.

وأضافت “ثالثًا أنا عبَّرت عن عدم اقتناعي بسبب العقوبة وهو حق لي، بكل بساطة أديت مهمتي وانتهيت من تقديم الحفل، وبالكواليس تفاعلت مع الحفل وغناء الفنان مثل أي أحد من الحضور، بالنهاية أنا أحترم المؤسسة التي أنتمي إلها وحالة الاعتراض على العقوبة هي أمر صحي وطبيعي وحق تتضمنه طبيعة العمل المؤسساتي”.

وأنهت المذيعة تعليقها على القرار بقولها “لا تنسوا تبتسموا وتضحكوا وتحبوا وترقصوا”.