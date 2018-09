رقص المذيعة السورية كندة ديوب يوقفها عن العمل (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . وقفت قناة سوريا دراما التابعة للتلفزيون العربى السورى، المذيعة كندة ديوب عن العمل، بعد نشرها فيديو وهى ترقص داخل سيارة البث الخاصة بنقل الحفل الفنى الذى قدمته فى معرض دمشق الدولى.