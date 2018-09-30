حفل ملكة جمال لبنان يتسبب في نقل الفنانة مايا دياب إلى المستشفى (صورة)

تعرَّضت الفنانة اللبنانية مايا دياب لوعكة صحيّة شديدة نقلت على إثرها لأحد المستشفيات بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت دياب تعرَّضت للإجهاد والتعب نتيجة المجهودات المكثفة التي تبذلها للتحضير لحفل ملكة جمال لبنان.

ونشرت مايا دياب صورة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مستخدمة خاصيّة “الستوري” تبين تواجدها في أحد مستشفيات بيروت، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة الإجهاد والسفر والتحضير لحفل ملكة جمال لبنان.

وتُظهر الصورة الفنانة اللبنانية وهي تتلقى العلاج عن طريق تعليق بعض المحاليل والعقاقير بذراعها.

وعلقت “مايا” على الصورة قائلة إنها “لا تستطيع ألا تحتفل بنجاح أغنية نور العين التي طرحتها أخيرًا مع مساري وفرنش مونتانا”.

وتشهد بيروت إقامة حفل اختيار ملكة جمال لبنان الأحد المقبل، والذي يشارك في إحيائه المطربة مايا دياب والنجم اللبناني راغب علامة.

وأعادت الفنانة اللبنانية مايا دياب، تقديم أغنية “يا نور العين” مع مغني البوب مساري ومغني الراب فرنش مونتانا، بعد مرور 22 عامًا من تقديم عمرو دياب لها.

ونشرت “دياب” مقطعًا تشويقيًّا من الأغنية عبر حسابها على موقع التواصل وتبادل الصور “إنستغرام”، وعلقت عليها قائلة: “استمعوا إلى أغنيتي الجديدة”.

وتعد الأغنية إعادة توزيع جديد لأغنية “نور العين”، التي أصدرها الفنان “عمرو دياب” عام 1996.

وكانت آخر أغاني مايا دياب “بعدو”، والتي طرحتها في الـ 20 من حزيران/ يونيو الماضي، وحققت أكثر من 3 ملايين و400 ألف مشاهدة.