بعد اغتيال تارة فارس.. مي العيدان: دموع تحسين تلقت تهديدًا بالقتل

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن تعرض الفنانة العراقية دموع تحسين، التي فازت بالنسخة الرابعة من برنامج “ذا فويس” للمواهب الفنية، لتهديد بالقتل، وذلك في أعقاب اغتيال وصيفة ملكة جمال العراق لعام 2015 تارة فارس.

جاء ذلك في تعليق على منشور عبر “إنستغرام” نشرته الإعلامية الكويتية مي العيدان‎، وقالت إنه من الفنانة العراقية التي كانت تعلق على مشاركة أخرى للعيدان بشأن تعرض الفنانة العراقية شيماء قاسم للتهديد بالقتل أيضًا.

وقالت مي العيدان معلقة على الصورة التي حوت التعليق: “دموع تحسين تكشف انها تعرضت لرسائل تهديد بعد مقتل تاره فارس”، في حين كتبت دموع تحسين وفقًا للحساب الذي علق على منشور العيدان السابق: “كلنا وصلتنا مسجات جايج الدور، مع الأسف نفسيات متخلفة مريضة غير واعية ماكو ثقافة وحشية مكبوتة بداخلهم؛ لكن إحنا ما نخاف من الموت ولا ممكن نتهرب من الموت كلمن بيومه، والله يحفظ الجميع”.

ونشرت العارضة والإعلامية شيماء قاسم، الحاصلة على لقب ملكة جمال العراق عام 2015، أمس السبت، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام، قالت فيه “إنها تلقت تهديدات بالقتل”.

وقالت شيماء وهي تبكي، إنها تلقت رسائل تهديد بالقتل جاء فيها “جايلك الدور”، متسائلة “هل ذنبنا أننا خرجنا على الإعلام، وأصبحنا مشهورين أن يتم ذبحنا مثل الدجاج؟”.

وشهد العراق مؤخرًا الكثير من حوادث القتل والاغتيال، ما دفع برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الجمعة الماضي، إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في عمليات الاغتيال التي يشهدها العراق مؤخرًا، والتي وصفها العبادي بـ”المنظمة والمخطط لها”.