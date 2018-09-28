شاهد بالفيديو.. “تسونامي” يضرب مدينة إندونيسية إثر زلزال قوي

شاهد بالفيديو.. “تسونامي” يضرب مدينة إندونيسية إثر زلزال قوي

تقع إندونيسيا في منطقة تسمى "حلقة النار" في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل.

المصدر: ا ف ب

أعلنت وكالة رصد الزلازل، في إندونيسيا، اليوم الجمعة، أن أمواج تسونامي ضربت مدينة بالو إثر زلزال عنيف بقوة 7,5 درجات أدى الى تدمير مبان كثيرة، ودفع بالسكان لمغادرة منازلهم مذعورين نحو الشوارع.

وقال رئيس وكالة رصد الزلزال والتسونامي رحمات تريونو: إن “تسونامي وقع في بالو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 350 ألف نسمة وتبعد نحو 80 كلم عن مركز الزلزال”.

وتقع إندونيسيا في منطقة تسمى “حلقة النار” في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل.

 

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