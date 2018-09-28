شاهد بالفيديو.. “تسونامي” يضرب مدينة إندونيسية إثر زلزال قوي

المصدر: ا ف ب

أعلنت وكالة رصد الزلازل، في إندونيسيا، اليوم الجمعة، أن أمواج تسونامي ضربت مدينة بالو إثر زلزال عنيف بقوة 7,5 درجات أدى الى تدمير مبان كثيرة، ودفع بالسكان لمغادرة منازلهم مذعورين نحو الشوارع.

وقال رئيس وكالة رصد الزلزال والتسونامي رحمات تريونو: إن “تسونامي وقع في بالو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 350 ألف نسمة وتبعد نحو 80 كلم عن مركز الزلزال”.

وتقع إندونيسيا في منطقة تسمى “حلقة النار” في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل.

عاااااجل | ????

فيديو جديد يرصد لحظة اجتياح #التسونامي لسواحل #أندونيسيا قبل قليل

يذكر انها قد تعرضت لزلزال مدمر بلغت قوته 7.5 درجات #تسونامي_اندونيسيا #زلزال_اندونيسيا pic.twitter.com/rMFidcZsWF — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 28, 2018

عاااااجل | ???? #اندونسيا تسونامي يداهم سواحل اندونيسا قبل قليل بعد زلزال مدمر بلغت قوته 7.5 درجات ضرب المنطقة.. نسأل الله السلامة#تسونامي_اندونيسيا #زلزال_اندونيسيا – pic.twitter.com/fZ01P2sLgV — وكالة تعليق الدراسة (@KSAEJ1) September 28, 2018

يحدث الآن موجات تسونامي مدمرة تجتاح اندونيسيا مباشرة بعد زلزال عنيف.#indonesia pic.twitter.com/roSES0cBWg — شيـــѕнι∂нαηι☈ــذاني〄 (@weather_group) September 28, 2018