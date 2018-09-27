في ظل أزمة خانقة.. وزيرة تدعو أمريكا لزيادة استثماراتها في تركيا

دعت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، الشركات الأمريكية إلى القيام بمزيد من الاستثمارات في تركيا، التي بلغ حجم تبادلها التجاري مع الولايات المتحدة 20 مليار دولار في الأعوام الـ10 الأخيرة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان “المرأة في عالم الأعمال”، أقيمت على هامش مؤتمر عن الاستثمار في تركيا نظمه مجلس الأعمال التركي الأمريكي بمدينة نيويورك الأمريكية، الأربعاء.

وخلال الجلسة، أجابت الوزير التركية عن أسئلة طرحتها بريا باسو رئيسة برنامج تمويل رائدات الأعمال في البنك الدولي.

وأشادت بكجان بالتحالف القائم بين تركيا والولايات المتحدة منذ أعوام طويلة.

وأكّدت الوزيرة على وجود فرص عديدة من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودعت شركات التكنولوجيا الأمريكية إلى استغلال الفرص التي تتمتع بها تركيا.

وقالت: “تضاعف حجم التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة خلال الأعوام الـ10 الأخيرة ليتجاوز الـ20 مليار دولار، ولكن هناك العديد من الفرص التي تساعد على زيادة هذا الحجم إلى مستويات أعلى”.

وأضافت بكجان: “أريد أن أرى مزيدًا من الشركات والاستثمارات الأمريكية في تركيا.. آن أوان المجيء إلى تركيا والقيام بالاستثمارات فيها”.

وبيّنت أن هناك 3 مراحل لنقل تركيا من الدول متوسطة الدخل إلى الدول ذات الدخل المرتفع، وهي الاستثمارات في التكنولوجيا، ومشاركة المرأة في حياة العمل، وزيادة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.