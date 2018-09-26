اعتصام من نوع غريب.. أردني يرابط تحت عجلات سيارة الأمن حتى تحقيق مطالبه (فيديو)

اضطر مواطن أردني للمخاطرة بحياته بعد أن ألقى نفسه تحت عجلات سيارة قوات الأمن، التي رافقت فنيي شركة الكهرباء الذين جاءوا لفصل التيار الكهربائي عن منزله، بعد أن تراكمت عليه الفواتير غير المدفوعة.

وانتشر مقطع فيديو يوثق الحادثة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعاطف كبير مع الرجل الذي اعتبره ناشطون مثالًا على حالة الفقر التي وصل لها كثير من الأردنيين؛ نتيجة ما وصفه معلقون بـ”سياسات الجباية” التي مارستها الحكومات المتعاقبة.

ولم يُعرف مصير الرجل أو هويته، إلا أن أحدًا لم يستطع إقناعه بالعدول عن موقفه بالابتعاد عن سيارة الأمن، حيث أصر على إعادة التيار الكهربائي لمنزله بأي ثمن، وفقًا لموقع “عمون” المحلي.

ويشتكي مواطنون في الأردن من غلاء المعيشة في ظل ارتفاع المديونية العامة والتضخم والبطالة، إضافة لسعي الحكومة الحالية إلى توسيع الشرائح التي يتوجب عليها دفع ضريبة الدخل لتحصيل نحو 300 مليون دولار، تقول إنها ضرورية للحفاظ على التصنيف الائتماني للمملكة.