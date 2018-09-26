تعرف على مزايا غوغل كروم الجديدة (صور)

أصدرت شركة غوغل تحديثًا لنسخة الهاتف المحمول من متصفح كروم، أمس الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية العشرين للشركة، حيث أضافت عدة مزايا جديدة من شأنها توسيع آفاق المستخدم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الشركة أضافت زر “استكشاف”، يعرض للمستخدمين محتوى مخصص حسب اهتماماتهم وسجل بحثهم، مثل الأخبار وأنباء الرياضة ومقاطع فيديو يوتيوب.

وسيعمل التحديث أيضًا على تمكين المستخدم من تعديل أنواع المحتوى المعروضة له بواسطة بطاقات جديدة يحدد من خلالها ما إذا كان يريد زيادة أو تقليل هذا النوع من المحتوى.

وأطلقت الشركة ميزة “بطاقات الأنشطة”، التي تمكن المستخدمين من العودة إلى أي من خطوات البحث الأخيرة، لاستكمال العمل من حيث توقفوا.

وتقول الشركة إن خاصية استكشاف والمزايا الحديثة الأخرى تهدف إلى جعل المتصفح أكثر ذكاءً وتفاعلًا.

وأكد نيك فوكس نائب رئيس قسم التصميم في شركة غوغل: “اليوم سنطرح ميزات جديدة ستساعدك على استئناف المهام من حيث توقفت، ومتابعة المحتوى الذي يهمك، وتلقي اقتراحات مخصصة حسب اهتماماتك”.

وأضاف: “يمثل كل هذا تحولًا أساسيًا في طريقة فهم المتصفح للاهتمامات ومساعدتك في العثور على المعلومات”.