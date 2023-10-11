حلاقان مصريان يطلقان مبادرة "الحلاقة للجميع بالمجان"

استكمل شقيقه أسامة شوقي سويدان الحديث، قائلًا: "ورثت المهنة عن والدي، وتشمل مبادرتنا جميع الأيتام بالقرية والحالات غير القادرة وذوي الهمم، وحتى ننزع الإحراج عنهم، عملنا على تخصيص كروت لهم حتى يأتوا بها في أي موعد، واتفقنا مع أحد شباب القرية، الذي يسعى لعمل الخير، ويدعى محمد الشرقاوي وهو أكثر معرفة بالأشخاص المستحقين، على توزيع الكروت على هذه الحالات، ونستقبل العرسان الذين تنطبق عليهم هذه المبادرة سواء كانوا أيتامًا أو غير مقتدرين أو من ذوي الهمم، ونسعى دائمًا لعمل الخير لِنُكْمِل ما تركه والدنا رحمه الله".