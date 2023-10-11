حلاقان مصريان يطلقان مبادرة "الحلاقة للجميع بالمجان"
ورث الشقيقان محمد وأسامة سويدان من محافظة المنوفية المصرية، مهنة الحلاقة عن والدهما، وكذلك ورثا حبّه لعمل الخير.
وقام الشقيقان بتجديد صالون الحلاقة الذي ورثاه عن والدهما، وقررا اتباع وصيته بمساعدة الفقراء، فأطلقا مبادرة "الحلاقة للجميع بالمجان"، لتصفيف شعر ذوي الهمم وغير القادرين بالمجان، كما طوّروا هذه المبادرة بإطلاق فكرة البطاقات الذكية لذوي الهمم وغير القادرين على الحلاقة مجانًا.
يقول محمد شوقي سويدان: "ورثتُ مهنة الحلاقة أنا وأشقائي الثلاثة عن والدنا، وليّ شقيق يعمل معي في المحل، ولدي شقيقان يعملان في دولة عربية، وورثنا مهنة الحلاقة عن والدنا، وعملنا بها، على الرغم من وجود فرص في مهن أخرى، فأردنا أن نحافظ على تراث والدنا بالاحتفاظ بهذه المهنة، وجاءت فكرة المبادرة منذ عام 2008 عن طريق تصفيف الشعر للأطفال في دار الأيتام الموجودة في قريتنا، وطوَّرنا الفكرة بتوزيع كروت ذكية على الأطفال والشباب غير القادرين وذوي الهمم".
استكمل شقيقه أسامة شوقي سويدان الحديث، قائلًا: "ورثت المهنة عن والدي، وتشمل مبادرتنا جميع الأيتام بالقرية والحالات غير القادرة وذوي الهمم، وحتى ننزع الإحراج عنهم، عملنا على تخصيص كروت لهم حتى يأتوا بها في أي موعد، واتفقنا مع أحد شباب القرية، الذي يسعى لعمل الخير، ويدعى محمد الشرقاوي وهو أكثر معرفة بالأشخاص المستحقين، على توزيع الكروت على هذه الحالات، ونستقبل العرسان الذين تنطبق عليهم هذه المبادرة سواء كانوا أيتامًا أو غير مقتدرين أو من ذوي الهمم، ونسعى دائمًا لعمل الخير لِنُكْمِل ما تركه والدنا رحمه الله".