بيسرز يتفوق على هيت

اجهض انديانا بيسرز صحوة متأخرة لميامي هيت ليفوز 99-92 ويعادل المواجهة بينهما 2-2 في نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الثلاثاء.

وسجل روي هيبرت 23 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة واضاف لانس ستيفنسون 20 نقطة ليرد بيسرز على خسارته المذلة في المباراة الثالثة باداء قوي على ملعبه.

وستقام المباراة الخامسة بينهما الخميس في ميامي حيث سيسعى هيت حامل اللقب إلى استعادة تقدمه.

وقال هيبرت للصحفيين "عندما يلعب (ستيفنسون) بهذه الطريقة فلا يمكن ايقافنا. نحن هنا.. سنذهب إلى أي مكان. سنعود إلى ميامي من اجل القتال مجددا."

وحقق ميامي فوزا ساحقا بفارق 18 نقطة على بيسرز الأحد لكن انديانا سجل أول 11 نقطة في المباراة الرابعة وتقدم طيلة اللقاء تقريبا.

وتصدر ليبرون جيمس لاعبي هيت وسجل 24 نقطة واضاف ماريو تشالمرز 20 نقطة لكن ميامي تراجع في الربع الاخير.

واستفاد ميامي من فترة سجل خلالها 14 نقطة مقابل نقطتين لبيسرز ليتقدم 86-83 في منتصف الربع الاخير إلا ان انديانا رد بسرعة واحرز سبع نقاط متتالية وعندما ارتكب جيمس خطأ في الدقيقة الاخيرة لم يكن هناك امل لهيت في تعويض تأخره.