نائب إيراني يدعو روحاني للتفاوض مع ترامب لخدمة مصالح طهران

دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بشه، الاثنين، الرئيس حسن روحاني المتواجد في نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى عدم إغلاق باب الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وقال فلاحت بشه في حوار مع قناة ” يورونيوز” الأوروبية: ” ليست لدينا أي خطوط حمر للتفاوض مع الولايات المتحدة ونحن نرحب بكل مفاوضات تخدم مصالحنا الوطنية”، مشدداً على أهمية عدم إغلاق ما أسماه بـ”باب الدبلوماسية”.

وأضاف: “إن الوفد الإيراني المشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لن يدخل في توترات مقتضبة في القمة أمام الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وأكد المسؤول الإيراني على عدم وجود محظور في المحادثات بين طهران وواشنطن، داعياً وفد بلاده إلى إبداء الاستعداد للتعامل مع أي دعوة للتفاوض على الساحة الدولية حتى مع الولايات المتحدة.

وأشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إلى عدم وجود مشروع واضح ونية لدى الرئيس ترامب للتفاوض مع إيران كما هو الحال بالنسبة إلى كوريا الشمالية.

وكان الرئيس حسن روحاني قد قال خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الأمريكية في نيويورك، إن “اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب يتطلب تغييراً في سلوك إدارته تجاه طهران”.

وأضاف روحاني: “إن ترامب ارتكب عدة أخطاء جوهرية تجاه الاتفاق النووي والمعاهدات الدولية، وسألتقي به إذا حصل هناك تغيير وكنا متفائلين بحصولنا على أمور إيجابية”.

من جانبه، وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قرار ترامب بالخروج من الاتفاق النووي بالقرار “الرائع”، مضيفاً: “أنا سعيد لمساهمتي في اتخاذ هذا القرار”.

وأربك ترامب بإعلان انسحابه من الاتفاق النووي في مطلع مايو/أيار الماضي، حسابات النظام الإيراني الذي كان يعمل على استعادة أمواله المجمدة وفق الاتفاق النووي.