ثقة قطاع الصناعات التحويلية التركي تنخفض لأدنى مستوى منذ 2009

أظهرت بيانات البنك المركزي التركي، اليوم الإثنين، أن ثقة الشركات العاملة بقطاع الصناعات التحويلية في تركيا انخفضت 6.8 نقطة إلى 89.6 نقطة في سبتمبر/ أيلول، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009، وتعزز التوقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي حاد.

وبلغ مؤشر الثقة 96.4 نقطة في أغسطس/ آب، وكانت آخر مرة نزل فيها عن مستوى 90 نقطة في أبريل/ نيسان 2009.

وتباطأ النمو الاقتصادي السنوي إلى 5.2% في الربع الثاني، ومن المتوقع أن يهبط في النصف الثاني في ظل أزمة العملة التي تعانيها تركيا، وخسرت فيها الليرة 40% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الحالي.

وأظهرت بيانات منفصلة للبنك المركزي، أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في قطاع الصناعات التحويلية نزل لأدنى مستوياته في عامين ونصف العام، خلال الفترة نفسها، منخفضًا إلى 76.2% في سبتمبر/ أيلول من 77.8% في أغسطس/ آب، ويعتبر هذا المعدل مقياسًا لحجم الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.

كانت بيانات أظهرت، الأسبوع الماضي، تباطؤ ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات.