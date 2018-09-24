البيت الأبيض يوبخ سكرتيرة ميلانيا ترامب

تلقّت السكرتيرة الإعلامية لميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تحذير من البيت الأبيض، بعد أن نشرت تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” بمناسبة مرور 3 سنوات على تعيينها في منصبها.

وقالت ستيفاني جريشام في تغريدتها، إنها فخورة بالعمل مع فريق ترامب واستعملت عبارة “لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا”، وهي العبارة التي استخدمها ترامب في حملته الانتخابية التي أوصلته للرئاسة في بداية العام الماضي.

وذكرت شبكة “سي ان ان” الإخبارية الأمريكية، أن ستيفاني تلقّت رسالة تحذير من مكتب المستشارين بالبيت الأبيض لاستعمالها شعارًا انتخابيًا.”

وأضافت بقولها:”انتهكت ستيفاني القانون الذي يحظر على أي مسؤول في البيت الأبيض استعمال شعارات انتخابية، ويشدد على ضرورة التزام الحياد”.

وجاء في نص تغريدة ستيفاني: “قبل ثلاث سنوات استمعت لعقلي وقررت الانضمام لفريق ترامب ومنذ ذلك اليوم تغيرت حياتي… والآن أعرب عن فخري بالعمل مع هذا الفريق… لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا”.