العاصفة باربرة تهدد ساحل المكسيك

مكسيكو سيتي- قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير الثلاثاء إن العاصفة المدارية باربرة قويت في المحيط الهادي ومن المتوقع أن تتحرك ببطء نحو الساحل الجنوبي للمكسيك.

وقال المركز إن العاصفة المدارية التي كانت من قبل منخفضا جويا تحمل رياحا تبلغ سرعتها القصوى 64 كيلومترا في الساعة وانها تقع على بعد 233 كيلومترا من ميناء سالينا كروز في ولاية أوكساكا الجنوبية.

وسالينا كروز هو مقر أكبر مصفاة لشركة النفط الحكومية المكسيكية (بيمكس).

وقال المركز ان باربرة تحركت ببطء خلال الساعات القليلة الماضية لكن من المتوقع ان تزداد سرعتها مع وصولها الى الساحل في وقت ما الأربعاء.

ومن المتوقع أن تسقط أمطار يتراوح سمكها بين ثمانية سنتيمترات و25 سنتيمترا فوق ولاية اوكساكا حينما تصل باربرة إلى اليابسة.