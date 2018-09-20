مطرب ذهب للغناء لامرأة بتكليف من حبيبها ليكتشف الحقيقة الصادمة (صورة)

صدم مطرب في العاصمة المكسيكية، لدى تلبيته طلبًا لأحد زبائنه بالغناء أسفل شرفة امرأة يعشقها، بحقيقة أن هذه المرأة هي زوجته التي كانت تخونه مع عشيقها.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الخميس، أن المغني الذي لم يُكشف عن هويته، بدأ يغني أسفل شرفة شقة يرتادها “العاشقان”، على ألحان فرقته لموسيقى “مارياتشي” المكسيكية، وعندما خرجت السيدة من الشرفة فوجئ بأنها زوجته.

وبرر العاشق خيانته مع امرأة متزوجة بقوله إنه لم يكن يعلم أنها مرتبطة وأنه كان يخطط لطلب يدها فور انتهاء الفرقة من أداء الأغنية.

وتحولت المناسبة المفرحة إلى موجة من الصراخ والشتائم التي انتهت بالعراك بالأيدي بين الزوج والعاشق، وسط محاولات لتهدئته من أعضاء الفرقة الموسيقية.