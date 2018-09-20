وسط تراجع ثقة المستهلك.. تركيا تفرض رسومًا مؤقتة على واردات الحديد ومنتجاته

فرضت تركيا رسومًا مالية إضافية بنسبة 25 % على بعض واردات الحديد ومنتجاته لمدة 200 يوم كإجراء وقائي مؤقت، وفقًا لقرار من وزارة التجارة نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الخميس تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 59.3 نقطة في سبتمبر أيلول انخفاضا من 68.3 نقطة في الشهر السابق ليسجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.

ويشير مستوى الثقة الحالي إلى نظرة تشاؤمية وينبغي أن يتجاوز المؤشر مستوى المئة نقطة لكي ينبئ بنظرة متفائلة.

وتتخذ الحكومة إجراءات لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد ودعم الليرة التي تراجعت 40% هذا العام بسبب المخاوف المتعلقة بنفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وخلاف مع الولايات المتحد أوقد شرارة عقوبات متبادلة وقيود تجارية.