اكتشاف أثري جديد يحوي مومياء وتوابيت فخارية في مصر (صور)

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بموقع “الأغاخان” في البر الغربي بمحافظة أسوان أقصى جنوب البلاد، في الكشف عن تابوت من الحجر الرملي، ذو غطاء منحوت بهيئة آدمية، بداخله مومياء سليمة وملفوفة بالكتان، داخل مقبرة تعود إلى العصر المتأخر.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، إنه “تم العثور على التابوت داخل مقبرة أثرية، ضمن 3 مقابر عثرت عليها البعثة أثناء عمل مجسات في الطريق الغربي، بجوار المدق المؤدي إلى فيلا وضريح الأغاخان”، مشيرًا إلى أن “الكشف يعود إلى عصر متأخر، حيث جار تحديد هويته بشكل أكثر دقة”.

وأفاد وزيري بأنه “تم العثور على بقايا توابيت فخارية، وأجزاء من لوحات حجرية يوجد على البعض منها بقايا ألوان، بالإضافة إلى أجزاء من تابوت خشبي مسجل عليه بعض الكتابات الهيروغليفية، ومسجلة في صفوف عمودية والبعض منها مزين بزخارف”.

من جانبه، قال مدير عام آثار أسوان والنوبة، الدكتور عبدالمنعم سعيد، إنه “خلال أعمال التنظيف الأثري داخل المقبرة، تم العثور على مجموعة من المومياوات دفنت بطريقة عشوائية وغير منظمة، لذلك يرجح أن تكون المقبرة قد استخدمت للدفن الجماعي”.

وأوضح سعيد أنه “مع استكمال أعمال الحفر عثرت البعثة أيضًا على غرفة مستطيلة الشكل تبلغ مساحتها 3X5م، وجد فيها رأس لتمثال من الحجر الرملي خال من أي نقوش أو كتابات، ومجموعة من التمائم المصنوعة من الفيانس والحجر الملون، بالإضافة إلى تمثال صغير من الخشب للمعبود حورس، حيث زينت جدران المقبرة برسومات ملونة تمثل مناظر دينية لبعض الآلهة منها حتحور وإيزيس وأنوبيس”.