 بعد 3 سنوات.. جدة تكتشف مفاجأة خطيرة في هدية قدمتها لحفيدها (صور وفيديو)

كشفت المصادفة واقعة خطيرة كادت أن تودي بحياة أحد الأطفال، بعدما تبين لسيدة صينية بأن الكرة الحديدية التي أعطتها لحفيدها الصغير قبل 3 أعوام، ولعب بها طوال هذا السنوات، قنبلة يدوية قابلة للانفجار.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الإثنين، نقلاً عن وسائل إعلامية صينية، أن الجدة التي تدعى تشانغ، لم تكن تعرف أن الكرة الحديدية عبارة عن قنبلة حية، إذ عثرت عليها قبل بضع سنوات، عندما كانت تزرع شجرة خارج منزلها، وقدمتها في تلك الفترة لحفيدها على أنها لعبة، حتى يلهو بها.

ووفق الصحيفة فإن الجدة علمت أن الكرة الحديدة قنبلة خطرة، بالصدفة عندما عرضتها على أفراد من الشرطة جاؤوا لمنطقة سكنها في حادث منفصل، وعندما تعرفوا عليها، استدعوا خبراء التخلص من القنابل، وتم إزالتها من المكان.

وبحسب تقرير الشرطة فإن صمامات القنبلة لا تعمل، ورغم ذلك فكان بإمكان القنبلة أن تنفجر في حال تفعيلها.