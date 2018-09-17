استئناف العمل بمطار إسطنبول الجديد بعد احتجاجات على ظروف العمل

عاد العمل في مطار إسطنبول الجديد بتركيا الإثنين، وسط وجود مكثف لأفراد الشرطة والدرك في موقع البناء، وذلك بعد احتجاجات قبل أيام على ظروف العمل في المطار الضخم.

وكان العمال يشكون منذ وقت طويل من ظروف العمل به، بما في ذلك الأجور والغذاء والمساكن ومعايير السلامة، وشبهته نقابات عمالية بالمعتقل، وفي فبراير/ شباط قالت وزارة العمل التركية إن 27 عاملًا لقوا حتفهم في المطار، منذ بدء العمل به عام 2015 سواء في حوادث أو بسبب مشكلات صحية.

وبدأت احتجاجات العمال يوم الجمعة بعد حادث حافلة مخصصة لتوصيلهم إلى الموقع، ما أسفر عن إصابة 17 عاملًا.

ونقلت وكالة رويترز عن علي أوزتوتان رئيس نقابة إحدى النقابات العمالية قوله: “سبب استئناف غالبية أصدقائنا العمل لم يكن تلبية الشركة لمطالبهم”.

وأضاف أن العمال تعرضوا لضغوط لاستئناف عملهم وتهديدات بعدم صرف أجورهم وطردهم أو اعتقالهم، وسط وجود أمني مكثف في المطار الذي من المقرر افتتاحه الشهر المقبل.

وقال أوزجور كارابولوت المدير العام لاتحاد نقابات العمال التقدمي التركي “منطقة السكن ممتلئة عن آخرها بأفراد الشرطة والدرك، الذين لا يسمحون للعمال حتى بالتقاط أنفاسهم” مضيفًا أن 162 عاملًا لا يزالوا محتجزين.

وقال واصب شاهين حاكم إسطنبول يوم الأحد إن 401 (شخص) احتجزوا لمشاركتهم في الاحتجاجات.

وقالت شركة “آي.جيه.إيه” التي تدير المطار يوم الأحد، إن العمل يسير وفقًا لما هو مقرر، ولن يتم تأجيل افتتاح المطار في الموعد المخطط له في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، مضيفة أنه تم اتخاذ خطوات لتحسين ظروف العمل والأماكن التي يعيش فيها العمال، والتي يقولون إنها مليئة ببق الفراش.

وتصل السعة المبدئية المقررة للمطار إلى 90 مليون مسافر سنويًا، ما يجعله أحد أكبر المطارات في العالم وأحد ركائز صناعة السياحة المربحة في تركيا.