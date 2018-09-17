نجوم الفن يكشفون لـ “إرم نيوز” خريطة أعمالهم المقبلة (فيديو)

شهد حفل افتتاح مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم في القاهرة، تكريم عدد كبير من نجوم الفن بالوطن العربي الذين تألقوا في دراما رمضان 2018.

وكان من بين المكرمين، كل من الفنانات نور ووفاء عامر وبشرى، وإنجي المقدم وحنان مطاوع وريهام عبدالغفور، وآيتن عامر ونادية الجندي ولبلبة، إضافة إلى الفنان أمير كرارة.

كما تم تكريم الفنان أكرم حسني عن مسلسل “الوصية”، والفنان دياب عن دوره في مسلسل “أيوب”، وإيهاب فهمي وياسمين غيث والمخرج أحمد خالد موسى.

وخص النجوم شبكة “إرم نيوز” بلقاءات حصرية، كشفوا فيها عن آخر أخبارهم الفنية وعن أعمالهم المقبلة، ورأيهم في بعض الأمور المثارة على الساحة الفنية.

رانيا فريد شوقي

قالت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، إنها لم يجمعها مشهد واحد مع الفنان الكبير عادل إمام في مسلسل “عوالم خفية”، بل تعاملت معه في كواليس العمل فقط.

وأضافت أنها تستعد لتصوير الجزء الثاني من مسلسل “أبو العروسة”، الذي ما زال في مرحلة الكتابة، مشيرة إلى أن تجربتها المسرحية أفادتها كثيرًا؛ لأن المسرح هو أبوالفنون.

وفاء عامر

قالت الفنانة المصرية وفاء عامر إنها لا تهتم إلا بالنقد البناء فقط، أما الهدام فلا تنظر إليه، وذلك بعد توجيه بعض الانتقادات لها في مسلسل “نسر الصعيد” في المشهد الذي جمعها مع الفنان محمد رمضان الذي اعتبره البعض جريئًا؛ لما يحتويه من ألفاظ خارجة.

وعن آخر أعمالها الفنية، قالت وفاء عامر إنها في مرحلة القراءة والتحضير لمسلسل “حبيبة”.

بشرى

قالت الفنانة المصرية بشرى، إن سبب اختفائها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية هو إشرافها على تنظيم مهرجان “الجونة” السينمائي 2018، مؤكدة على أنها ستبدأ في قراءة بعض الأعمال بعد انتهاء المهرجان في أكتوبر المقبل.

وأضافت أنها ستعود بقوة إلى جمهورها في السينما والدراما من خلال بعض الأعمال التي ستقدمها كممثلة أو منتجة.

اللبنانية نور

قالت الفنانة اللبنانية نور، إنها لم تبتعد عن السينما، لكنها تحب التنوع في أعمالها بين السينما والدراما، موضحة أنها قدمت العام الماضي فيلم “تصبح على خير” وقبله فيلم “من 30 سنة”.

آيتن عامر

قالت الفنانة المصرية إن دورها في مسلسل “أيوب” كان اختبارًا صعبًا حيث عانت كثيرًا في تجسيد الشخصية، لاسيما عندما وصلت المشاهد إلى “حالة الجنان” التي انتابت “سماح”، وهي الشخصية التي كانت تؤديها.

وعن دورها في فيلم “بيكا”، قالت عامر إن الفيلم لم يأخذ حقه في العرض خلال موسم عيد الأضحى الماضي، لافتة إلى أنّها ستعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها؛ لتداركها في الأعمال المقبلة.

رامي صبري

قال المطرب المصري رامي صبري إنه يجهز حاليًا لألبوم جديد سيطرحه قريبًا، قبل أن يعاود التحضير لألبوم الصيف المقبل، لافتًا إلى أنّه يثق في جميع أعماله ويترك للجمهور حرية التقييم واختيار أفضلها.

سوزان نجم الدين

وجهت الفنانة السورية سوزان نجم الدين رسالة دعم وتهنئة للمطربة اللبنانية إليسا؛ بعد شفائها من مرض سرطان الثدي الذي أعلنت عنه خلال طرح ألبومها الأخير، كاشفة عن المعاناة التي عانتها خلال مرحلة مرضها.

وعن وضع الدراما العربية، قالت سوزان إنه لا بد أن يتغير، وتكون هناك أفكار جديدة مع الابتعاد عن التكرار، مشيرة إلى أنها تشارك في أعمال درامية مصرية وعربية مشتركة بالإضافة إلى التحضير لفيلم مصري قريبًا.

صبري فواز

قال الفنان المصري صبري فواز، إن السينما المصرية في حالة من التطور والازدهار سواء على مستوى الإيرادات أو المشاركة في المهرجانات العالمية.

وأضاف أنه حاول تجسيد شخصيات مختلفة من خلال الأعمال الدرامية التي قدمها في رمضان 2018، موضحًا أنه درس كل شخصية بما تحتويه من صفات ومشاعر ليفصل بينها أمام الكاميرا.

أكرم حسني

أعرب الفنان المصري أكرم حسني، عن سعادته لنجاح فيلمه “البدلة” مع النجم تامر حسني، موضحًا أنه لم يكن يتوقع هذا النجاح الكبير للفيلم، واحتلاله المركز الأول بين أفلام العيد، مؤكدًا على أن جميع أبطاله بذلوا مجهودًا كبيرًا ليظهر بهذا المستوى للجمهور.

وقال إنه من المتوقع أن يتم إنتاج جزء ثان من فيلم “البدلة” والموضوع في مرحلة التحضير، مشيرًا إلى أنه لم يقرر حتى الآن المشاركة في دراما رمضان 2019.

طارق عبدالعزيز

قال الفنان المصري طارق عبدالعزيز، إنه سيطل على جمهوره قريبًا في السينما من خلال فيلم “جريمة في الإيموبيليا”، موضحًا أن الفيلم سيشارك في مهرجان القاهرة السينمائي، وبعدها سيتم عرضه على الجمهور.

ريهام عبدالغفور

بدورها، قالت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور إنها قدمت في فيلم “سوق الجمعة” مع الفنان عمرو عبدالجليل، شخصية مختلفة وجديدة نالت إعجاب الجمهور والنقاد، مضيفة أنها تقوم حاليًا بقراءة العديد من الأعمال؛ لاختيار الأفضل منها.

حنان مطاوع

وكشفت الفنانة المصرية حنان مطاوع عن تحضيرها لفيلمين جديدين في السينما، الأول بعنوان “يوم مصري” بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة، بالإضافة إلى فيلم “قابل للكسر” من تأليف وإخراج أحمد رشوان.

وتحدثت مطاوع عن دورها في مسلسل “الرحلة” الذي وصفته ” بـشديد التعقيد” وحقق نجاحًا وحاز على إعجاب العديد من المتابعين والنقاد.

دنيا عبدالعزيز

من جهتها، قالت الفنانة المصرية إنها تعتذر عن الأعمال التي تعرض عليها في السينما أكثر من تلك التي تؤديها، لافتة إلى أن السبب في ذلك يعود إلى أنّها ترغب في أن يضيف العمل السينمائي إليها جديدًا وليس لمجرد التواجد فقط، منوهة في الوقت نفسه إلى أنّها تعمل حاليًا على مسلسل “الأب الروحي” الجزء الثاني.