صعود طفيف للذهب وسط توترات تجارية بين أمريكا والصين

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع سعي المستثمرين لجني المكاسب السريعة مستغلين تحرك المعدن داخل نطاق ضيّق في الفترة الأخيرة.

جاء ذلك، وسط تصاعد التوترات التجارية الصينية الأمريكية واحتمالات أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مجدَّدًا.

وفي الساعة الـ 0655 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري مرتفعًا 0.2% إلى 1195.83 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل 0.6% يوم الجمعة عندما تكبَّد خسارته الأسبوعيّة الثالثة على التوالي، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1199.80 دولار.

وقال رونالد لونج كبير المتعاملين لدى لي تشيونج لتداولات الذهب في هونج كونج “إنها مشتريات النطاق الضيّق مع ترقّب الناس لتحركات الدولار وتطوّرات نزاع الرسوم الجمركية الأمريكي الصيني.”

وأضاف أن السوق ظلت داخل نطاق 25 دولارًا للأسابيع القليلة الماضية وقد لا تبارحه إلى أن تستقي الأسواق تجاهًا واضحًا بشأن زيادات الفائدة هذا العام خلال اجتماع مجلس الاحتياطي القادم في سبتمبر/ أيلول.

وتترقّب الأسواق بقلق إعلان واشنطن عن جولة جديدة من الرسوم على الواردات الصينيّة؛ ما سيفتح الباب لردود انتقاميّة محتملة من بكين.

وارتفعت الفضة 0.3% في المعاملات الفوريّة إلى 14.08 دولار، بينما زاد البلاتين 0.3% مسجلًا 793.90 دولار في حين صعد البلاديوم 0.1% إلى 978.50 دولار للأوقية.